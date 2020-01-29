Коронавирус продолжает забирать человеческие жизни — число жертв увеличилось до 132

По официальным данным китайских медиков, в КНР количество подхвативших коронавирус 2019-nCoV уже достигло 5 974 человек.

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По имеющимся у медиков данным, уже умерло 132 человека, вылечено 103. Как отмечается, вирус зафиксирован в 31 провинции.

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

Кроме того, в ближайшие дни в аэропорту будет налажен лабораторный контроль, сказал глава Минздрава. При подозрении на вирус анализ (мазок слизистой рта) можно будет сдать прямо в аэропорту, сказал Караник. Пройти тесты также будут предлагать всем, кто контактировал с заболевшими — прибывшими из Китая. Результат будет готов через 4-12 часов.

По словам главы Минздрава, в настоящий момент уточняются списки студентов и других граждан КНР, уехавших в Китай на каникулы.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Вчера сообщалось, что официально подтверждена смерть ста человек.