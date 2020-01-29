Американский эксперт: Вашингтон хочет увеличить расстояние между Минском и Москвой

/ Политика
Просмотров: 16

По мнению директора по аналитике компании Geopolitical Futures (США) Джейкоба Шапиро, от визита госсекретаря Майка Помпео в Минск не следует ждать какого-то существенного прорыва.

Майк Помпео / Фото из микроблога госсекретаря США

Он считает, что, Соединенные Штаты «хотели бы развивать более тесные отношения с Беларусью — и как минимум создать бо́льшую дистанцию между Беларусью и Россией».

Шапиро не ждет революционных изменений в американо-белорусских отношениях, а также не думает, что США полноценно повернулись лицом к Беларуси.

«Я бы сказал, что в белорусско-российских отношениях больше шансов на революцию, чем в белорусско-американских», — сказал эксперт в интервью изданию Eurasia.expert.

Аналитик подчеркнул, что белорусские власти заинтересованы в более тесном двустороннем сотрудничестве, свой интерес видит и Вашингтон.

Однако, отмечает он, и у Беларуси, и у США есть определенные «красные линии», которые нельзя переходить.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США Персона: Джейкоб Шапиро Майк Помпео

Другие материалы на эту тему:

Окажет ли Запад поддержку, если независимость Беларуси попадет под удар

Окажет ли Запад поддержку, если независимость Беларуси попадет под удар

Конфликт Ирана и США высветил новые приоритеты Беларуси во внешней политике

Конфликт Ирана и США высветил новые приоритеты Беларуси во внешней политике

Поднять градус отношений Минску и Вашингтону мешает холодный ветер из Москвы

Поднять градус отношений Минску и Вашингтону мешает холодный ветер из Москвы

Хельсинкская комиссия США впервые за восемь лет провела слушания по Беларуси

Хельсинкская комиссия США впервые за восемь лет провела слушания по Беларуси