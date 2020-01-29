Американский эксперт: Вашингтон хочет увеличить расстояние между Минском и Москвой

По мнению директора по аналитике компании Geopolitical Futures (США) Джейкоба Шапиро, от визита госсекретаря Майка Помпео в Минск не следует ждать какого-то существенного прорыва.

Майк Помпео / Фото из микроблога госсекретаря США

Он считает, что, Соединенные Штаты «хотели бы развивать более тесные отношения с Беларусью — и как минимум создать бо́льшую дистанцию между Беларусью и Россией».

Шапиро не ждет революционных изменений в американо-белорусских отношениях, а также не думает, что США полноценно повернулись лицом к Беларуси.

«Я бы сказал, что в белорусско-российских отношениях больше шансов на революцию, чем в белорусско-американских», — сказал эксперт в интервью изданию Eurasia.expert .

Аналитик подчеркнул, что белорусские власти заинтересованы в более тесном двустороннем сотрудничестве, свой интерес видит и Вашингтон.

Однако, отмечает он, и у Беларуси, и у США есть определенные «красные линии», которые нельзя переходить.