Под Гродно горела часовня

Пожар в часовне Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии произошел накануне днем.

Дворцово-парковый ансамбль Воловичей в деревне Святск / Фото с сайта grodnorik.gov.by

По информации регионального управления МЧС, на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск (Гродненский район) произошло возгорание.

Огнем уничтожены предметы мебели, пол на площади 6 кв.м, закопчены стены и потолок.

К счастью никто не пострадал.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло девять пожаров (с начала года — 402).