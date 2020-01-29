Под Гродно горела часовня
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Пожар в часовне Божьего милосердия католического прихода Гродненской епархии произошел накануне днем.
По информации регионального управления МЧС, на территории дворцово-паркового ансамбля Воловичей в деревне Святск (Гродненский район) произошло возгорание.
Огнем уничтожены предметы мебели, пол на площади 6 кв.м, закопчены стены и потолок.
К счастью никто не пострадал.
Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло девять пожаров (с начала года — 402).