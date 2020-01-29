Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты, с первого февраля в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума (БПМ).

Как сообщается, в среднем на душу населения БПМ установлен в размере 239,87 рубля (+3,5%).

Последний раз БПМ менялся 1 ноября 2019-го.

По данным специалистов ведомства, учитывая инфляцию, в среднем на душу населения БПМ увеличился на 0,2%.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ (в ценах декабря 2019-го):

трудоспособное население — 265,91 рубля;

пенсионеры — 184,2 рубля;

студенты — 232,83 рубля;

дети в возрасте до трех лет — 155,64 рубля;

дети в возрасте от трех до шести лет — 212,79 рубля;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 260,48 рубля.

В Минтруда отметили, что с появлением нового БПМ с 1 февраля вырастут минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите.

Кроме этого, автоматически вырастут встроенные в систему соцзащиты надбавки и повышения, а также отдельные соцвыплаты.