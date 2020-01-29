Под Полоцком произошло лобовое ДТП

Поздно вечером во вторник, 28 января, на дороге «Подъезд к г.Полоцку от Р-20» в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, недалеко от деревни Чернещино (Полоцкий район) 20-летний водитель «Фольксваген-Пассата» при обгоне вылетел на встречку, где произошло лобовое столкновение с «Maздой» под управлением 30-летнего мужчины.

Оба водителя и 24-летний пассажир «немца» были доставлены в больницу.

Фото УГАИ Витебской области