Под Полоцком произошло лобовое ДТП
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Поздно вечером во вторник, 28 января, на дороге «Подъезд к г.Полоцку от Р-20» в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, недалеко от деревни Чернещино (Полоцкий район) 20-летний водитель «Фольксваген-Пассата» при обгоне вылетел на встречку, где произошло лобовое столкновение с «Maздой» под управлением 30-летнего мужчины.
Оба водителя и 24-летний пассажир «немца» были доставлены в больницу.
Фото УГАИ Витебской области