В Беларуси вырастут детские пособия

/ Экономика
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В Беларуси с первого февраля вырастут детские пособия. Это произойдет благодаря росту бюджета прожиточного минимума.

Фото pixabay.com

Новые детские пособия составят:

  • при рождении первого ребенка (единовременно) — 10 БПМ — 2398,7 рублей;
  • при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ — 3 358,18 рублей;
  • женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) — 100% БПМ — 239,87 рублей;
  • семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) — 50% БПМ — 119,94 рублей.

Пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

  • воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) — 50% БПМ — 119,94 рублей;
  • на ребенка-инвалида старше трех лет — 70% БПМ — 167,91 рублей.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

  • с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет — 100% БПМ — 239,87 рублей;
  • с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 120% БПМ — 287,84 рублей.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) — 70% БПМ — 167,91 рублей.
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Тэги: пособие на детей детское пособие

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