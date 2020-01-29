Дело экс-президента Армении Саргсяна передано в суд

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Генпрокуратура направила в суд дело, фигурантами в котором являются экс-президент Армении Серж Саргсян, бывший глава Минсельхоза Серго Карапетян, бизнесмен Барсег Бегларян, бывший замглавы Минсельхоза Самвел Галстян, бывший начальник управления растениеводства Геворг Арутюнян.

Фото с сайта mir24.tv

Как сообщается, Серж Саргсян обвиняется по п. 1 ч. 3 ст. 38-179 УК (организация, подстрекательство, содействие в присвоении или растрате в особо крупных размерах).

По данным следствия, «при организации Саргсяна (…) бывший министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении растратил субсидий в размере 489.160.310, выделенные на 15,391,765 литра дизтоплива», пишет NEWS.am.

Напомним, в июле 2018 года суд Еревана арестовал второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о разгоне акций протеста в марте 2008-го. 13 августа апелляционный суд Армении освободил его из-под стражи на основании конституционной нормы о неприкосновенности бывших глав государства. Суд не исключил полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти, хотя экс-глава остался обвиняемым. 7 декабря вновь был арестован. В 2019-м суд наложил арест на все имущество Кочаряна, кроме пенсии. 18 мая суд вновь освободил Кочаряна, а 25 июня — арестовал в третий раз.
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Тэги: Армения Персона: Серж Саргсян Барсег Бегларян Самвел Галстян Геворг Арутюнян

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