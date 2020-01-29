В Ганновере в университете произошла утечка ядовитого газа

Утечка токсичного газа (трихлорида бора) произошла в исследовательском здании университета Лейбница в Ганновере.

© benjaminnolte — AdobeStock

На место происшествие моментально прибыли работники спецподразделения пожарной охраны, которые зашли в помещение в защитных костюмах и закрыли клапан на протекающей 10-литровой бутылке, которая была также помещена в нагревательную манжету, которая нагревала снаружи бутылку до 250 градусов.