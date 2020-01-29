В Ганновере в университете произошла утечка ядовитого газа

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Утечка токсичного газа (трихлорида бора) произошла в исследовательском здании университета Лейбница в Ганновере.

© benjaminnolte — AdobeStock

На место происшествие моментально прибыли работники спецподразделения пожарной охраны, которые зашли в помещение в защитных костюмах и закрыли клапан на протекающей 10-литровой бутылке, которая была также помещена в нагревательную манжету, которая нагревала снаружи бутылку до 250 градусов.

После операции пожарная команда заявила, что опасности для населения нет, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия Город: Ганновер

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