Жалобу Полиенко Верховный суд рассмотрит 14 февраля

Верховный суд 14 февраля рассмотрит кассационную жалобу анархиста Дмитрия Полиенко на решение Минского городского суда.

25 октября Мингорсуд признал Полиенко виновным в «особо злостном хулиганстве» (ч. 3 ст. 339 УК) и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. По амнистии наказание ему сокращается на год. Полиенко также назначено принудительное лечение от алкоголизма. Гособвинение запрашивало для анархиста шесть лет лишения свободы.

11 ноября стало известно, что прокурор Минска Александр Король направил в Верховный суд апелляционный протест на приговор Полиенко. Затем этот протест прокурор отозвал. Дмитрий Полиенко также обжаловал решение Минского городского суда.

«14 февраля Верховный суд должен рассмотреть мою апелляционную жалобу, – приводит palitviazni.info слова Полиенко. – Полагаю, что чуда не случится, а потому, если высшая инстанция оставит решение Минского городского суда в силе, то с этого же дня я начну отбывать наказание. Морально уже готовлюсь к «домашней химии».

Дмитрий Полиенко был арестован 20 марта 2019 года по подозрению в злостном хулиганстве. По версии пострадавшего Алексея Юрина, 13 марта Полиенко распылил ему в лицо газ из баллончика за сделанное замечание о курении в подъезде. Полиенко вину не признал. По словам активиста, ему пришлось применить баллончик в целях самозащиты, так как пьяный Юрин начал драку.

Власти преследуют Полиенко уже более трех лет. Первый раз он был привлечен к уголовной ответственности за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. Активиста обвинили в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» — он порвал куртку милиционеру. Белорусские правозащитники признали анархиста политзаключенным.

Освободившийся в октябре 2018 года Полиенко вновь был арестован в марте 2019-го по обвинению в нескольких преступлениях (особо злостное хулиганство; осквернение сооружения и порча имущества; разжигание социальной вражды). Позднее активисту также предъявляли обвинения за нанесение граффити в Куропатах и за оскорбление представителя власти (бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича).