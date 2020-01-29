ООН и зарубежные посольства призвали заступиться за права детей, осужденных по ст. 328 УК

Активистки кампании «Дети-328», которая объединяет родителей несовершеннолетних детей, осужденных по антинаркотической ст. 328 УК, обратились в ООН и 33 зарубежных посольства с просьбой заступиться за права белорусских детей и отреагировать на нарушения норм международного права в Беларуси.

Как отмечает пресс-служба Международного центра гражданских инициатив «Наш дом», который оказывает содействие кампании «Дети-328», после ужесточения антинаркотического законодательства в 2014-м «десятки несовершеннолетних были осуждены на огромные сроки лишения свободы — 8-12 лет за ненасильственные правонарушения, отнесенные к категории «особо опасных».

Кампания «Дети-328» направлена на освобождение и реабилитацию осужденных подростков. За время ее проведения «было собрано большое количество фактов нарушения норм международного законодательства в области прав ребенка».

Обратиться в ООН и иностранные дипмиссии активистки кампании были вынуждены из-за «бездействия белорусских властей», поскольку, несмотря на многочисленные заявления чиновников «об успехах антинаркотической политики и новой политике «смягчения», для многих несовершеннолетних осужденных ситуация никак не поменялась».

«В частности подростки, осужденные по ч. 4 ст. 328 УК, остаются лишенными права на условно-досрочное освобождение, к ним не применялась амнистия-2019 и снижение нижнего порога наказания, — говорится в сообщении. — При этом квалифицирующими признаками данной части, связанной со сбытом наркотических средств, являются наличие организованной группы либо лабораторного оборудования. Белорусское правосудие фактически «отметает» эти признаки, полагая достаточным основанием для вынесения обвинительных приговоров упоминание неких «неустановленных» лиц (коими являются настоящие организаторы наркобизнеса)».

«Дети становятся жертвами «неустановленных» подстрекателей — преступников, которые предлагают «легальный» заработок в интернете. Во многих случаях ресурсы, занимающиеся противозаконной деятельностью, не блокируются правоохранительными органами. На уловки преступников попадаются новые жертвы, которых легко вычислить и осудить на колоссальный срок», — отмечается в сообщении.

Обращаясь в ООН и посольства, активистки кампании подчеркивают, что их дети «не являются ни организаторами наркобизнеса, ни производителями, ни перевозчиками наркотических веществ в Беларусь, ни организаторами наркотрафиков, ни создателями интернет-ресурсов, ни держателями счетов и виртуальных кошельков, ни фасовщиками, ни физическими продавцами».

«Многочисленные обращения в различные вертикали власти в Республике Беларусь на всех уровнях результатов не дают. Между тем, наши дети и мы являемся заложниками данной ситуации, которая ведет к непоправимым последствиям, а это сломанные судьбы подростков и их семей, а также личностная деградация. Поскольку условия содержания в исправительных учреждениях не только не приближены к достойным, а являются оскорбительными для человеческого достоинства. Огромные сроки пребывания наших детей в подобных учреждениях не оставляют ни малейшего шанса для их дальнейшей ресоциализации в нашем обществе», — констатируют авторы обращения.

Как сообщалось раньше, на пресс-конференции 16 октября начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич сообщил, что в 2019 году ко всем несовершеннолетним, осужденным за наркотики, будет применена амнистия — сроки наказания им снизят на два года. На тот момент, согласно его информации, в местах лишения свободы находились 83 подростка, осужденных по антинаркотической статье.

Однако активистки инициативы «Пикет-328», которые с минувшего лета провели ряд уличных акций в Минске, пытаясь добиться справедливых приговоров для осужденных по ст. 328 УК, утверждали, что к несовершеннолетним, наказанным по наиболее суровым частям этой статьи, меры облегчения наказания не применялись.