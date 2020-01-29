На четверг объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

Как сообщается, 30 января восточной части страны ожидается сильный мокрый снег. В утренние и дневные часы по юго-востоку страны — усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Белорусские спасатели советуют по возможности воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, поставить машину в гараж или в вдали от деревьев, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.