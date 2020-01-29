Мужчину убили и выбросили в реку в Марьиной Горке

Местный житель обратился в милицию 24 января с заявлением о пропаже 31-летнего сына.

Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, следственно-оперативная группа выяснила, что мужчину убили, но его тело пока не нашли. Милиция, водолазы МЧС и ОСВОД, волонтеры несколько дней обследуют акваторию реки.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Марьиной Горки: пара — 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый. Установлено, что убийство произошло 21 января в квартире у сожителей. Во время ссоры мужчине нанесли травмы, от которых тот скончался. После чего его тело выбросили в реку.