«Учитель года» травмировала третьеклашку в гомельской школе

Между учителем и ученицей третьего класса 21 января произошел конфликт: педагог схватила ребенка за ухо и травмировала его. Родители пострадавшей написали заявление в милицию.

По информации местного издания «Сильные новости» , 47-летний учитель гимназии № 71 избила ребенка так, что тому пришлось накладывать швы.

Известно, что в 2017 году педагог становилась «Учителем года».

Напомним, что 12 сентября во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Учителя уволили, но 18 сентября «приказом президента» восстановили на работе, зато уволили директора школы.