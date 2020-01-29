«Учитель года» травмировала третьеклашку в гомельской школе

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Между учителем и ученицей третьего класса 21 января произошел конфликт: педагог схватила ребенка за ухо и травмировала его. Родители пострадавшей написали заявление в милицию.

По информации местного издания «Сильные новости», 47-летний учитель гимназии № 71 избила ребенка так, что тому пришлось накладывать швы.

Известно, что в 2017 году педагог становилась «Учителем года».

Напомним, что 12 сентября во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Учителя уволили, но 18 сентября «приказом президента» восстановили на работе, зато уволили директора школы.
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Тэги: школа ученица Город: Гомель

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