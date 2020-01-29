СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту гибели двух белорусских туристов в Египте

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Супруги находились на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе. Вечером 23 октября 56-летний мужчина почувствовал недомогание, он скончался в госпитале на следующий день. Его 54-летняя супруга скончалась 13 ноября в Минске.


Супружеская пара из Беларуси скончалась после отдыха в Египте

По информации СК, согласно полученным заключениям экспертов, смерть супругов наступила в результате отравления неустановленным веществом.

Накануне ухудшения самочувствия белорусы посещали экскурсию по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившегося ели манго, приобретенное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля.

В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.
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Тэги: Беларусь-Египет отравление гибель туристов отдых в Египте Город: Шарм эль-Шейх

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