СК отказал в возбуждении уголовного дела по факту гибели двух белорусских туристов в Египте

Супруги находились на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе. Вечером 23 октября 56-летний мужчина почувствовал недомогание, он скончался в госпитале на следующий день. Его 54-летняя супруга скончалась 13 ноября в Минске.

По информации СК, согласно полученным заключениям экспертов, смерть супругов наступила в результате отравления неустановленным веществом.

Накануне ухудшения самочувствия белорусы посещали экскурсию по Шарм-эль-Шейху, а незадолго до случившегося ели манго, приобретенное за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля.

В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления.