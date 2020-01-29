Госсекретарь Совбеза и посол России договорились развивать проекты в сфере безопасности

Встреча Андрея Равкова и Дмитрия Мезенцева состоялась 29 января.

По информации пресс-службы посольства РФ в Минске, стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и проблемы международной безопасности.

«Собеседники отметили последовательную приверженность Российской Федерации и Республики Беларусь курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности. Также были рассмотрены возможные совместные шаги по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — указано в сообщении.