Возле «Короны» на Кальварийской произошло ДТП с участием трех авто

Авария произошла днем 29 января возле дома № 21.

Фото: ГАИ

По информации городской ГАИ, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект на пересечении с Тучинским переулком.

От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где последний совершил столкновение с автомобилями Toyota и Volvo. Автомобиль Volvo в результате столкновения отбросило на осветительную мачту.

Троих пострадавших госпитализировали.