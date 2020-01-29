Возле «Короны» на Кальварийской произошло ДТП с участием трех авто
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Авария произошла днем 29 января возле дома № 21.
По информации городской ГАИ, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект на пересечении с Тучинским переулком.
От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где последний совершил столкновение с автомобилями Toyota и Volvo. Автомобиль Volvo в результате столкновения отбросило на осветительную мачту.
Троих пострадавших госпитализировали.