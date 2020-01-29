Девятилетний могилевчанин приехал в школу на «угнанном» у отца автомобиле

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Житель Могилева обратился в милицию 28 января с заявлением о пропаже автомобиля «Ауди А6».

Изучив запись камеры видеонаблюдения, оперативники выявили момент «угона», сообщили в областной ГАИ. Оказалось, что за рулем авто находился девятилетний сын заявителя, который взял ключ от машины и поехал в школу.

Преодолев без осложнений примерно полкилометра по оживленной улице в час пик, юный водитель припарковался возле здания школы и пошел на уроки.
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Тэги: угон автомобиля школьник Город: Могилев

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