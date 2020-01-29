Самолет с гуманитарной помощью вылетел из Беларуси в Китай

Военно-транспортный самолет Ил-76 МД с гуманитарной помощью на борту вылетел с аэродрома Мачулищи (Минская область) в Китай около 16:00, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщалось ранее, об оказании гуманитарной помощи КНР в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV распорядился Александр Лукашенко. В Китай будут доставлены лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции и др.

«Полет будет проходить в течение двадцати часов с посадками для дозаправки — в Новосибирске и Владивостоке. На борту более 20 тонн гуманитарного груза. Самолет уже ожидают в Пекине», — приводит пресс-служба слова заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО — начальника авиации генерал-майора Александра Карева.

По данным Государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения на сегодняшнее утро, от коронавируса 2019-nCoV умерло 132 человека, 31 находится в тяжелом состоянии. Заболевание подтверждено у 5974 человек, 103 выздоровело. Еще у 9239 — подозрение на заражение. Около 60 тыс. человек проходит медицинское обследование.

Лукашенко 29 января направил послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования семьям умерших и пожелал выздоровления всем заболевшим. «Мы восхищаемся мужеством китайского народа и высокой эффективностью действий руководства КНР в борьбе с этим новым, не известным ранее опасным заболеванием», — говорится в послании.

Белорусский руководитель отметил, что «с чувством солидарности и дружеской поддержки» белорусской стороной принято решение направить в Китай гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и столь востребованными сегодня медикаментами. «Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. Беларусь всегда будет надежным и преданным другом Великого Китая!» — подчеркнул Лукашенко.