Двух могилевчан госпитализировали с подозрением на коронавирус

Медики в защитных костюмах увезли пациентов могилевской поликлиники № 4.

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Как рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, пациенты вернулись с отдыха в Китае. И на всякий случай решили провериться, так как беспокоила повышенная температура тела, передает агентство «Минск-Новости» .

Бородун дополнила, что в Беларуси приняты дополнительные меры для защиты территории страны от завоза коронавируса. Это касается не только Национального аэропорта, но и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси.

По последним данным на 29 января, случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано.