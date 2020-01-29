Двух могилевчан госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Медики в защитных костюмах увезли пациентов могилевской поликлиники № 4.

Фото Nexta

Как рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, пациенты вернулись с отдыха в Китае. И на всякий случай решили провериться, так как беспокоила повышенная температура тела, передает агентство «Минск-Новости».

Бородун дополнила, что в Беларуси приняты дополнительные меры для защиты территории страны от завоза коронавируса. Это касается не только Национального аэропорта, но и других пунктов пропуска по всей границе Беларуси.

По последним данным на 29 января, случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: коронавирус вирус 2019-nCoV Персона: Юлия Бородун Город: Могилев

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