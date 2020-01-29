Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов

Президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ № 27.

Он уполномочил правительство на «проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», сообщила пресс-служба президента.

«Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику, — отмечается в релизе. — Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан».

В то же время Лукашенко ранее публично жаловался на то, что Россия не разрешает транспортировать в Беларусь казахстанскую нефть через свою территорию.

1 января РФ прекратила поставку нефти из-за отсутствия контрактов. Небольшие объемы белорусская сторона покупает сейчас у компаний близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева.