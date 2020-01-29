Главу Чувашии уволили после призыва «мочить» журналистов

Президент Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия», сообщается на сайте Кремля.

Исполнять обязанности главы республики будет депутат Госдумы Олег Николаев.

Во время мероприятия в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые «с утра до вечера критикуют» и «пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».

«Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — сказал глава региона. Позже чиновник извинился за эту фразу.