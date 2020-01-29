Видеофакт. Житель Кобрина оторвал инспектору ГАИ погон и нарукавник куртки

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Инцидент произошел вечером 28 января.

По данным пресс-службы МВД, сотрудник ГАИ остановил Audi 100, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2010 году водителя лишили прав за пьяную езду. В этот момент его 33-летний пассажир — владелец авто — вышел из машины и начал оскорблять инспектора ГАИ. После он схватил того за форму, оторвал погон и нарукавник куртки.

Нарушителя доставили на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — 1,7 промилле алкоголя. На него завели уголовное дело.
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Тэги: пьянство нападение Город: Кобрин

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