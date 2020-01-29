Хайди Грау сменила Мартина Сайдика в составе ТКГ в Минске

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Австрийский дипломат Мартин Сайдик передал свои полномочия спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске представительнице Швейцарии Хайди Грау.

В среду, 29 января, Сайдик принял участие в последних для себя переговорах в этом формате, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она добавила, что в гуманитарной подгруппе ныне продолжается работа по взаимному освобождению людей.


Мартину Сайдику нашли замену на должности спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Донбассе

«Достигнуты договоренности о возобновлении поиска пропавших без вести: к следующему заседанию ТКГ в Минске будут обработаны предложения о механизме организации этой работы при участии международных организаций, в том числе и Международного комитета Красного креста», — рассказала она.

Ранее Сайдик признал Россию стороной конфликта на Донбассе.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: ОБСЕ ТКГ Персона: Мартин Сайдик Дарка Олифер Хайди Грау

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