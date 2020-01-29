Дмитриев отказал в мировом соглашении Дзержинской райбольнице

Рассмотрение иска Дзержинской центральной районной больницы к сопредседателю общественного объединения «Говори правду» Андрею Дмитриеву продолжится 5 февраля.

Источник: СТВ

Об этом оппозиционный политик сообщил БелаПАН по итогам заседания, прошедшего 29 января.

По его словам, истец предложил мировое соглашение, но Дмитриев отказался. Он отметил, что считает себя правым, ничье достоинство не умалял и действовал в рамках закона.

«В их понимании мировая заключалась в том, что мы признаем, что мы не правы. Мы же считаем, что для нас суд — возможность детально разобраться не только в конкретном вопросе, чем кормили людей в этой больнице в апреле прошлого года, но и в вопросе, каким должно быть питание и отношение к людям в разных районах Беларуси», — сказал Дмитриев.

Политик пояснил, что в данной ситуации не принципиально, был на фото обед или завтрак, поскольку это все равно является приемом пищи.

«Мы видим, что в Минске кормят лучше, чем в Дзержинске, и я призывал оставлять больше денег на местах. Это же не только и не столько про еду, дело в справедливом отношении к гражданам», — пояснил Дмитриев.

Иск рассматривается в суде Дзержинского района, процесс ведет судья Татьяна Федчук.

По словам представителей больницы, во время кампании по выборам депутатов Палаты представителей Дмитриев выступил в эфире телеканала СТВ, где сравнил две фотографии, на которых был изображен обед в Дзержинской ЦРБ, состоящий из макарон и батона, и обед в РНПЦ «Мать и дитя» из картофельного пюре, рыбы и салата. Политик сопроводил это фразами: «Разве такое справедливо?», «Это колоссальная разница», «Разве люди нашего Дзержинского района заслуживают это? Может быть, люди, которые живут в Дзержинске, малых городах, какие-то другие и платят другие налоги?»

По мнению юрисконсульта больницы, из приведенных цитат следует, что питание пациентов организовано на низком уровне, что не соответствует действительности и порочит деловую репутацию учреждения. Также представители истца отмечают, что на фото был завтрак, а не обед.