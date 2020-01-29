Белорусский посол в Баку и министр экономики Азербайджана обсудили возможность поставок «новых товарных групп»

/ Экономика
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Возможность расширения взаимных поставок «новых товарных групп», а также варианты «развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования» обсуждены 29 января в Баку на встрече белорусского посла Геннадия Ахрамовича и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.


Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов

В сообщении пресс-службы МИД не указывается, о каких «новых товарных группах» идет речь.

Азербайджан — одна из стран-экспортеров нефти. В условиях нефтяного конфликта с Россией Минск пытается найти альтернативные источники сырья.

В частности, Александр Лукашенко уполномочил правительство на переговоры с Казахстаном о поставке нефти и нефтепродуктов. Из Клайпеды в Новополоцк перевозится партия норвежской нефти (80 тыс. тонн).
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Тэги: Беларусь-Азербайджан импорт нефти Город: Баку

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