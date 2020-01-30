Канада вслед за США и ЕС ввела новые санкции против России

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В санкционный список попали шестеро граждан России за организацию выборов в Крыму.

«Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги», — говорится в документе министерства иностранных дел Канады.

В списке значатся: так называемый «председатель избирательного комитета Севастополя» Сергей Даниленко, его «заместитель» Лидия Басова и «секретарь избирательной комиссии» Екатерина Пыркова, а также «член Совета Федерации РФ от Севастополя» Екатерина Алтабаева, «председатель городского законодательного собрания» Владимир Немцев и «в.и.о. губернатора» Михаил Развожаев.


США ввели новые санкции против России

«Поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной. Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и незаконных выборов, проведенных там осенью прошлого года, и что Канада и международное сообщество готовы взимать плату за игнорирование международного права и основанного на правилах международного порядка», — говорится в пресс-релизе.
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Тэги: аннексия Крыма антироссийские санкции Россия-Канада Украина-Россия Персона: Сергей Даниленко Михаил Развожаев Город: Оттава

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