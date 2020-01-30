Видеофакт. У побережья ОАЭ горит нефтяной танкер

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По предварительным данным, к пожару привела ошибка во время техобслуживания судна.

Танкер находится в примерно 35 км от побережья Шарджи. В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара. Позднее ведомство подтвердило, что танкер не был загружен нефтью и инцидент может быть связан с ошибкой во время техобслуживания.

По данным портала FleetMon, пожар возник на танкере VLCC ZOYA 1, который эксплуатируется компанией из ОАЭ.

Судно стоит на якоре как минимум с 2018 года из-за финансовых и юридических проблем, включая невыплату заработной платы экипажу.
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Тэги: танкер пожар ОАЭ

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