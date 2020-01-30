Безвозмездную субсидию на открытие своего дела в Минске получили 147 безработных

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В том числе 125 субсидий предоставлено для организации индивидуальной предпринимательской деятельности, 19 — ремесленной, 3 — частного унитарного предприятия.

В основном безработные граждане начинали свой бизнес в сферах торговли, парикмахерского дела, услуг в области автотранспорта и такси, технического обслуживания и ремонта автомобилей, строительных, отделочных, электромонтажных и ремонтных работ. Также им была интересна сфера образовательных, компьютерных, юридических услуг, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Активнее стали пользоваться данным видом господдержки женщины. В 2019 году их доля в общем числе получателей субсидии составила 47 %, в то время как в 2018-м — 39 %.

Также возросла предпринимательская активность среди безработных, имеющих инвалидность, — субсидию в минувшем году получили семь горожан данной категории (в 2018-м — четыре человека). Они организовали предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в области фотографии, парикмахерского дела, розничной торговли товарами, а также занялись ремесленной деятельностью по изготовлению игрушек, интерьерных кукол, изделий из дерева, мыла.

Субсидии из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь для организации предпринимательской, ремесленной деятельности предоставляются безвозмездно, в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума (в настоящее время это 2 550 рублей 13 копеек).

Для регистрации в качестве безработного и по вопросу предоставления субсидии необходимо обращаться в отделы обслуживания граждан управления занятости населения по месту жительства.

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Тэги: субсидии на бизнес малый бизнес Город: Минск

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