Безвозмездную субсидию на открытие своего дела в Минске получили 147 безработных

В том числе 125 субсидий предоставлено для организации индивидуальной предпринимательской деятельности, 19 — ремесленной, 3 — частного унитарного предприятия.

В основном безработные граждане начинали свой бизнес в сферах торговли, парикмахерского дела, услуг в области автотранспорта и такси, технического обслуживания и ремонта автомобилей, строительных, отделочных, электромонтажных и ремонтных работ. Также им была интересна сфера образовательных, компьютерных, юридических услуг, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Активнее стали пользоваться данным видом господдержки женщины. В 2019 году их доля в общем числе получателей субсидии составила 47 %, в то время как в 2018-м — 39 %.

Также возросла предпринимательская активность среди безработных, имеющих инвалидность, — субсидию в минувшем году получили семь горожан данной категории (в 2018-м — четыре человека). Они организовали предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в области фотографии, парикмахерского дела, розничной торговли товарами, а также занялись ремесленной деятельностью по изготовлению игрушек, интерьерных кукол, изделий из дерева, мыла.