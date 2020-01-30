Трамп заявил, что советы Болтона могли привести к мировой войне

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — написал Трамп в Twitter.

При этом он добавил, что брал Болтона на работу вопреки советам остальных, но советник не оправдал ожиданий и на своем посту наделал множество ошибок.

Президент США также подчеркнул, что как только Болтон ушел в отставку, он «сразу же написал противную и неправдивую книгу».
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