Трамп заявил, что советы Болтона могли привести к мировой войне
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
«Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — написал Трамп в Twitter.
При этом он добавил, что брал Болтона на работу вопреки советам остальных, но советник не оправдал ожиданий и на своем посту наделал множество ошибок.
Президент США также подчеркнул, что как только Болтон ушел в отставку, он «сразу же написал противную и неправдивую книгу».