Трамп заявил, что советы Болтона могли привести к мировой войне

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — написал Трамп в Twitter.

При этом он добавил, что брал Болтона на работу вопреки советам остальных, но советник не оправдал ожиданий и на своем посту наделал множество ошибок.

....many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

Президент США также подчеркнул, что как только Болтон ушел в отставку, он «сразу же написал противную и неправдивую книгу».