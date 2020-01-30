В районе Бермудского треугольника нашли затонувшее 95 лет назад судно

Команда экспертов обнаружила места крушения торгового судна SS Cotopaxi, которое исчезло в 1925 году.

Группа подводных исследователей и морских археологов обнаружила злополучный корабль примерно в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида, сообщает FOX News .

Судно отправилось 29 ноября 1925 года из Чарльстона, Южная Каролина, в Гавану, Куба, под командованием капитана В. Дж. Мейера с грузом угля и с командой из тридцати двух человек. Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря.

Поиски сухогруза начались с того, что морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом, чтобы помочь найти таинственный корабль.

У побережья города Сент-Огастин 35 лет назад уже были найдены обломки неизвестного судна. Тогда эту местность назвали Медвежье крушение и не связали с пропавшим Cotopaxi. Однако с учетом новой информации ученые вновь вернулись на место кораблекрушения и вместе с дайверами и экспертами из морского музея Сент-Огастин установили, что Медвежье крушение — на самом деле обломки SS Cotopaxi.