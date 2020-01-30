«Если бы не он, то была бы страна в заднице». Щербо вспомнил, как пил водку с Лукашенко

Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо поделился мнением о президенте Беларуси.

«Пускай его считают тираном, жестким руководителем, тянущим все под себя, но это далеко не так. Человек больше 25 лет на троне, и если бы не он, то была бы страна в заднице. Конечно, и он совершает много глупостей, сам себя подставляет, чуть ли не своего младшего сына готовит к президентству, но если бы на месте Лукашенко был бы кто-то другой, то было бы еще хуже. Я знаком с ним лично — даже водку вместе пили, — и считаю его умным человеком. Альтернативы ему не вижу. Лучше Лукашенко, чем непонятно кто», — сказал бывший гимнаст, передает by.tribuna.com .

Щербо закончил спортивную карьеру в 1997 году после перелома руки. В настоящее время проживает в Лас-Вегасе, где открыл гимнастический зал Vitaly Scherbo School of Gymnastics.