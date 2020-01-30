Беларусь сыграет с Португалией в элитном раунде квалификации ЧМ по мини-футболу

Игра пройдет 30 января в португальском городе Повуа-ди-Варзин, возле Порту.

В группе «А» также сыграют сборные Италии и Финляндии. Португалия занимает 4-е место в мировом рейтинге и является чемпионом Европы, Италия, вице-чемпион — 8-е, Беларусь — 18-е, Финляндия — 23-е.

Победитель группы получит путевку в финальный турнир чемпионата мира напрямую, а вторая команда проведет стыковые матчи дома и в гостях. Среди возможных соперников — команды Испании, Сербии, Украины и Франции. Эти встречи пройдут 9 и 12 апреля 2020 года.

Сборная Беларуси прежде четырежды была в шаге от чемпионата мира, но в плей-офф проигрывала Украине, России (дважды) и Португалии.