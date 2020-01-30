VOKA ищет киберспортивного копирайтера
Видеосервис VOKA ищет в свою команду
От соискателя требуются:
- умение писать интересные и качественные тексты;
- глубокое владение киберспортивной тематикой: знание киберспортивных дисциплин, лидеров мнений в этой области и т.д.;
- развитые коммуникативные навыки, умение расположить к себе, легкость и приятность в общении (в том числе и за пределами игровых чатов);
- дисциплинированность и готовность соблюдать установленные планы, сроки и темы публикаций (даже если дедлайн застал вас посреди очень важного рейда).
Условия:
- занятость — неполная/ частичная; продолжительность сотрудничества — 6 месяцев (напрямую зависит от качества текстов);
- формат сотрудничества — удаленный: VOKA всегда будет рада видеть вас у себя в офисе для получения и обсуждения задач, а в остальном предоставляет полную свободу творчества;
- гибкий график; периодически возможны встречи с интересными собеседниками для написания интервью и другие события, на которые вас пригласят;
- оплата труда — сдельная, в зависимости от объема написанных текстов.