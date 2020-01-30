VOKA ищет киберспортивного копирайтера

Видеосервис VOKA ищет в свою команду киберспортивного копирайтера — человека, который знает, что такое киберспорт, отлично ориентируется в теме и горит желанием приобщиться к развитию киберспорта в Беларуси.

От соискателя требуются:

- умение писать интересные и качественные тексты;

- глубокое владение киберспортивной тематикой: знание киберспортивных дисциплин, лидеров мнений в этой области и т.д.;

- развитые коммуникативные навыки, умение расположить к себе, легкость и приятность в общении (в том числе и за пределами игровых чатов);

- дисциплинированность и готовность соблюдать установленные планы, сроки и темы публикаций (даже если дедлайн застал вас посреди очень важного рейда).

Условия:

- занятость — неполная/ частичная; продолжительность сотрудничества — 6 месяцев (напрямую зависит от качества текстов);

- формат сотрудничества — удаленный: VOKA всегда будет рада видеть вас у себя в офисе для получения и обсуждения задач, а в остальном предоставляет полную свободу творчества;

- гибкий график; периодически возможны встречи с интересными собеседниками для написания интервью и другие события, на которые вас пригласят;

- оплата труда — сдельная, в зависимости от объема написанных текстов.