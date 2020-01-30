Лукашенко заменил посла в Китае — Снопков вместо Рудого

Новым послом Беларуси в Китае назначен Николай Снопков. Он заменит в этой должности Кирилла Рудого.

До сегодняшнего дня Снопков работал заместителем главы Администрации президента. На его место назначен Валерий Бельский. Кирилл Рудый возвращается в Минск, сообщает telegram-канал «Пул Первого».

«У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством КНР. Его знают все», — цитирует «Пул Первого» Александра Лукашенко.

Перед новым послом президент поставил ряд задач. «Реализуете задачи за год — значит вернетесь. За два — значит два. Важен результат», — отметил официальный лидер.