Лукашенко назвал Витебск образцово славянским городом

Александр Лукашенко заявил о необходимости местной вертикали «напрягаться до неимоверности», так как 2020 год будет «очень серьезным и сложным». Об этом глава государства заявил 30 января, комментируя новые кадровые назначения.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Обращаясь к новым председателю Витебского горисполкома Вадиму Зарянкину и главе администрации Московского района Бреста Андрею Филановичу, Лукашенко сказал: «Витебску будет хороший кусок работы. Думаю, и Брест будет озадачен по всем направлениям».

По его словам, работать в руководстве Витебска почетно, хоть и непросто. «Витебск — город красивый, хороший, удобный, но не простой, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей — от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей».

Лукашенко также ожидает, что Витебск станет «еще краше». «Мне чем нравится Витебск — он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске. Особенно когда дожди — а дождей там хватает, и влаги тоже. И вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах. Поэтому это красивый и удобный город, и могу только пожелать вам успехов и не останавливаться. И принципиальности», — подчеркнул глава государства.

Белорусский руководитель также добавил: если в Витебской области он родился, то с Брестом связан самый трудный период в его жизни — здесь он служил пограничником.

«Очень много для Бреста сделали к тысячелетию. Полагаю, что мы все объекты построили и более или менее привели город в порядок. Это ворота не только в нашу страну — это ворота во все наше Отечество, бывший Советский Союз, поэтому город надо содержать в порядке», — сказал глава государства, обращаясь к Филановичу.

Брест, заметил Лукашенко, сильно отличается от Витебска. «В многообразии и вся красота нашей республики», — резюмировал он.