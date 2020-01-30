Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях с Китаем

Александр Лукашенко рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. Об этом глава государства заявил 30 января, комментируя назначение Николая Снопкова послом в Китае.

Николай Снопков (второй слева). Фото пресс-службы президента Беларуси

Работавший до этого заместителем главы Администрации президента Николай Снопков заменит Кирилла Рудого, возглавлявшего белорусское диппредставительство в КНР более трех лет — с июля 2016 года.

Как отметил Лукашенко, для Администрации президента уход Снопкова будет «приличной потерей».

«Я отдаю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет. У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все, начиная от Си Цзиньпина и заканчивая чиновниками в Министерстве иностранных дел», — сказал Лукашенко.

Китай он назвал серьезным приоритетом нашей страны. «Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, Снопков «очень хорошо знает это направление». «И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что «мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать. Упиваться своими успехами нельзя. Надо очень серьезно работать».