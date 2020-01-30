Лукашенко: деньги для оппозиции чемоданами пытаются ввезти в Беларусь

В ближайшее время работу Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента планируется подкорректировать.

Об этом заявил Александр Лукашенко 30 января, комментируя назначение директором департамента Игоря Кудревича, а заместителем управделами президента — Геннадия Богдана.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как заявил Лукашенко, «я заметил лет 20 назад, может, даже больше: гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция. И они в течение одного года стали богатыми».

«Они здесь ходили по улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать: ба, да это же гуманитарная помощь! И тогда я взял под контроль этот вопрос», — напомнил официальный лидер.

По его словам, если деньги приходят в страну на финансирование политической деятельности, то это уже не может считаться гуманитарной помощью, эти средства не могут освобождаться от налогов.

«Поддержка оппозиции и их политической деятельности — пожалуйста, фондов море. Американских, в Германии (Эберта, Аденауэра) и так далее. Они должны и оказывают помощь, правда, всегда непрозрачно: она идет через Польшу, Литву, чемоданами пытаются ввезти деньги в Беларусь», — отметил Лукашенко.

«Мы это пресекли. Но главное — вмиг наши некоторые “свядомыя” граждане стали богатыми 20—25 лет тому назад. Поэтому пришлось взять под контроль гуманитарную деятельность, чтобы освобождаемая от налогов она дошла до потребителя, именно до тех, кому с Запада или Востока предназначена по документам», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.