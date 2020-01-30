Лукашенко: деньги для оппозиции чемоданами пытаются ввезти в Беларусь

/ Политика
Просмотров: 1019

В ближайшее время работу Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента планируется подкорректировать.

Об этом заявил Александр Лукашенко 30 января, комментируя назначение директором департамента Игоря Кудревича, а заместителем управделами президента — Геннадия Богдана.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как заявил Лукашенко, «я заметил лет 20 назад, может, даже больше: гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция. И они в течение одного года стали богатыми».

«Они здесь ходили по улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать: ба, да это же гуманитарная помощь! И тогда я взял под контроль этот вопрос», — напомнил официальный лидер.

По его словам, если деньги приходят в страну на финансирование политической деятельности, то это уже не может считаться гуманитарной помощью, эти средства не могут освобождаться от налогов.

«Поддержка оппозиции и их политической деятельности — пожалуйста, фондов море. Американских, в Германии (Эберта, Аденауэра) и так далее. Они должны и оказывают помощь, правда, всегда непрозрачно: она идет через Польшу, Литву, чемоданами пытаются ввезти деньги в Беларусь», — отметил Лукашенко.

«Мы это пресекли. Но главное — вмиг наши некоторые “свядомыя” граждане стали богатыми 20—25 лет тому назад. Поэтому пришлось взять под контроль гуманитарную деятельность, чтобы освобождаемая от налогов она дошла до потребителя, именно до тех, кому с Запада или Востока предназначена по документам», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: департамент по гуманитарной деятельности власть-оппозиция Персона: Александр Лукашенко Геннадий Богдан Игорь Кудревич

Другие материалы на эту тему:

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. План «А» — адзіны, план «Б» — байкот

Павел Севярынец. ПРАТЭСТ. План «А» — адзіны, план «Б» — байкот

Передвинет ли Лукашенко выборы, чтобы оставить оппозицию с носом?

Передвинет ли Лукашенко выборы, чтобы оставить оппозицию с носом?

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Либо «вечный елбасы», либо Учредительное собрание

Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Либо «вечный елбасы», либо Учредительное собрание

«Нечистоплотный цирк». Суд оштрафовал 83-летнего Яна Гриба на 1620 рублей

«Нечистоплотный цирк». Суд оштрафовал 83-летнего Яна Гриба на 1620 рублей