«Посмотрим на вашу работу». Лукашенко обрушился с критикой на руководство «Атланта»

В ходе сегодняшних кадровых изменений Александр Лукашенко резко высказался о работе ЗАО «Атлант».

По его словам, работа предприятия его «давно напрягала». Он отметил, что уже не раз получал информацию о неладах с финансами на заводе. Более того, напомнил президент, его ежедневные поездки на работу пролегают мимо «Атланта». А поэтому он всегда вспоминает о всех проблемах этого предприятия.

Новому гендиректору Дмитрию Соколовскому глава государства, как сообщает его пресс-служба. Напомнил об обещании посетить «Атлант», а также заметил, что завод остается государственным, «кому бы вы там эти акции ни раздавали».

Лукашенко считает необоснованными отговорками, что предприятие не справляется с проблемами из-за большой конкуренции на рынках, ведь «мы как-то конкурировали раньше, а сегодня кое-кто руки опустил».