Летом начнется реконструкция трассы М7 Минск — граница Литвы

Работы по реконструкции дороги М7 Минск — граница Литвы и пункта пропуска «Каменный Лог» начнутся этим летом, а завершиться должны до 1 мая 2021 года.

Автодорога М7 является частью европейского автомобильного маршрута E28 трансъевропейского транспортного коридора IX. По трассе осуществляется регулярное транзитное движение грузового автотранспорта, выполняющего международные перевозки к специализированным портам Клайпеды, Вентспилса, Калининграда, а также в страны Евросоюза.

«Запланирована полная модернизация этой дороги, поэтому водителей ожидают некоторые неудобства. Транзитный грузовой транспорт планируем вывести на объездные дороги, предложим несколько маршрутов. Легковому транспорту тоже будем предлагать маршруты объезда, но и по М7 они смогут проехать: дорога будет перекрываться частями. Основные работы на магистрали мы сделаем уже в этом году, а последние корректировки — в апреле—мае следующего года», — в интервью газете «Республика» сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.