На пятницу объявлен желтый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщили в Белгидромете, в последний день января в некоторых регионах страны сгустится туман; ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.