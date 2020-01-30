На пятницу объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщили в Белгидромете, в последний день января в некоторых регионах страны сгустится туман; ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: погода туман гололедица

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