Регулирование цен на гречку в Беларуси продлено на 90 дней

/ Экономика
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней — с 30 января до 28 апреля включительно.

Ранее в Беларуси было введено временное госрегулирование цен на гречку. Ограничен уровень предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 25%.

Решение коллегии ЕЭК поможет сохранить стабильную ценовую ситуацию по этому социально значимому для Беларуси товару, отмечается в сообщении ЕЭК.
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Тэги: гречка регулирование цен

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