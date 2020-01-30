Регулирование цен на гречку в Беларуси продлено на 90 дней

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней — с 30 января до 28 апреля включительно.

Ранее в Беларуси было введено временное госрегулирование цен на гречку. Ограничен уровень предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 25%.

Решение коллегии ЕЭК поможет сохранить стабильную ценовую ситуацию по этому социально значимому для Беларуси товару, отмечается в сообщении ЕЭК.