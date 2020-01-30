Канопацкая поддержала объединение оппозиции на выборах президента

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Бывший депутат Палаты представителей Анна Канопацкая поддерживает объединение оппозиционных партий перед президентскими выборами, но по поводу своего участия в них пока не определилась.

«Да, я принципиально поддерживаю решение части оппозиционных лидеров объединиться для участия в президентской кампании. Это свидетельство качественного роста и правильного понимания настроений в обществе», — заявила Канопацкая БелаПАН.


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В то же время она не согласна с идеей выдвижения от оппозиции только одного кандидата. «Это существенно упрощает задачи для действующей власти и делает безальтернативными действия объединенной оппозиции в случае его потери», — считает экс-парламентарий.

На вопрос, планирует ли она участвовать в процедуре выбора единого кандидата от оппозиции, бывший депутат ответила: «Сегодня я обладаю достаточными ресурсами для участия в президентской кампании без процедуры праймериз, предложенной объединенной оппозицией».

Ранее Канопацкая не исключала своего участия в президентской кампании. «Я всегда говорила о том, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — заявила она в декабре на телеканале ОНТ. — Для Республики Беларусь сегодня высшей государственной должностью является президент. Но я могу сказать, что я приму решение [баллотироваться в президенты], если меня попросят об этом люди. У меня есть сегодня связь с людьми».

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.


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Анна Канопацкая — бывший депутат Палаты представителей от Объединенной гражданской партии (ОГП). Активно участвовала в разработке законопроектов об инвестициях и о приватизации, которые были возвращены президентом на доработку. На последних парламентских выборах выдвигалась путем сбора подписей, но не была зарегистрирована в качестве кандидата «из-за выявленных недействительных подписей».

27 ноября Канопацкая внесла на рассмотрение парламента проект закона «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Документ вызвал неоднозначную реакцию в обществе и критику в адрес Канопацкой. Палата представителей рассматривать законопроект не стала. 

1 декабря Канопацкая была исключена из ОГП «вследствие неоднократных нарушений» устава партии, «утраты доверия», а также утраты «связи с партией».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 оппозиция Персона: Анна Канопацкая

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