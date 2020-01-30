Лукашенко вновь заговорил о войне: надо научиться экономить и жить по средствам

Александр Лукашенко вновь заговорил о войне. Но не о Великой Отечественной, о которой он также очень часто вспоминает, а о «войне за энергоресурсы».

Во время посещения МЗКТ, 14 августа 2015 года / Фото из архива пресс-службы президента

Давая наставления новому гендиректору Минского завода колесных тягачей (ранее работал в должности замглавного инженера по подготовке производства) Алексею Римашевскому, глава государства признался, что МЗКТ — это одно предприятий, которые приносят радость.

Он подчеркнул, что на заводе трудятся компетентные работники, а поэтому их надо сохранить. Также Лукашенко заметил, что не хотел бы, чтобы когда-нибудь руководство предприятия вышло на него с предложением «приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они — с Востока или с Запада»: «Я надеюсь, что ты понимаешь: завод надо сохранить».

«Мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят, — убежден глава государства. — Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам».

Комментируя назначение гендиректоров предприятий, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА), глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец отметил, что с прежним руководителем МЗКТ Игорем Летовым завершается контракт: «Он по возрасту нормально уходит, подобрали другого».