«Нафтан» начнет выпускать нефтяной кокс

В августе нынешнего года нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» (Новополоцк) планирует после модернизации приступить к выпуску новой продукции — нефтяного кокса, сообщил 30 января член постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денис Карась.

«Важный проект для предприятия «Нафтан», который сейчас реализуется, — это проект по углублению переработки нефти. До конца мая должны быть завершены строительно-монтажные работы, а 20 августа должен быть получен первый нефтяной кокс», — сообщил Карась во время видеомоста, организованного 30 января в Минске агентством Sputnik Беларусь.

Ранее новополоцкое предприятие сообщало, что планирует производить в год около 460 тыс. тонн новой продукции (нефтяного кокса) и через Белорусскую нефтяную компанию экспортировать в том числе в страны Западной Европы и США.

Сейчас на «Нафтане» реализуется проект по строительству комплекса замедленного коксования. Предполагается, что после модернизации предприятия глубина переработки нефти вырастет с 72% до 90% и удастся получить новый вид продукции — нефтяной кокс.