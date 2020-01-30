Розничная выручка «Евроторга» в 2019 году составила 4,4 млрд рублей

Чистая розничная выручка компании «Евроторг» за 2019 год увеличилась на 9% и составила 4,4 млрд рублей.

Накануне крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси опубликовал неаудированные операционные результаты за прошлый год.

Количество магазинов под управлением компании в прошлом году увеличилось на 108 объектов. По состоянию на 31 декабря «Евроторг» управлял 870 продовольственными магазинами общей площадью 334,6 тыс. кв. м в 323 населенных пунктах (на 26 населенных пунктов больше, чем годом ранее).

Абсолютное большинство новых торговых объектов (104) было открыто в формате «у дома». Доля выручки, которая приходится на магазины такого формата, выросла в 2019-м на 4 п.п. и составила 49%.

В тоже время принято решение о закрытии 44 продовольственных магазинов, которые не смогли достичь заданных показателей эффективности.

Согласно стратегии низкозатратного роста, которой следует компания, 91% новых торговых площадей приходится на арендованные магазины.

Продолжилось развитие двух онлайн-сервисов компании — E-dostavka.by и Gipermall.by. За 2019 год было доставлено 3,6 млн заказов, а совокупная выручка выросла на 9% и составила 205,1 млн рублей.