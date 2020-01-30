Исследование: лишь треть белорусок хотели бы иметь детей

Чуть более трети белорусских женщин фертильного возраста хотели бы иметь детей, сообщила представитель Белстата Инна Коношонок.

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Исследование, на которое ссылается Белстат, проводилось в 2019 году. В нем приняли участие почти 8.700 домашних хозяйств из всех регионов страны. Было опрошено более 5.500 женщин в возрасте от 15 до 49 лет, и около 2.800 мужчин от 15 до 59 лет. Кроме того, была собрана информация о 3.500 детях до 5 лет и о 2.700 детях от 5 до 17 лет.

Коношонок отметила, что изучение репродуктивных планов женщин фертильного возраста представляет большой интерес для решения демографических проблем в стране. В ходе обследования были изучены репродуктивные намерения женщин от 15 до 49 лет, а также беременных на момент опроса.

«Лишь 36% женщин фертильного возраста хотели бы родить ребенка, 50% предпочли бы (больше) не иметь детей. Не могут забеременеть 3% белорусок и 11% не определились в своих намерениях в будущем», — сообщила она.

Среди женщин, которые хотели бы родить ребенка, более половины планируют родить в ближайшие пять лет. Среди замужних женщин, у которых уже есть один ребенок, хотят родить в ближайшие пять лет 77%.

Основная часть респонденток, планирующих родить детей, находится в возрастной группе 15-29 лет. Тем не менее, планирует рожать каждая пятая в возрасте 35-39 лет и 6% женщин в возрасте 40-49 лет.

В ходе обследования были получены данные, касающиеся дородового и послеродового наблюдения за состоянием здоровья матери и ребенка в стране. Среди женщин от 15 до 49 лет, родивших ребенка в течении двух предшествующих обследованию лет, во время беременности все как минимум четыре раза были у врача. При этом только бесплатными медицинскими услугами пользовались две трети (68%) женщин, только платными — 3% беременных, остальные — и теми, и другими.

У всех женщин роды проходили в присутствии квалифицированного медперсонала и почти все рожали в медучреждениях. Почти 60% матерей с новорожденными находятся под наблюдением врачей в течение 3-6 дней после родов, около 40% — 7 дней и более. По данным опроса, чаще всего медики посещают мать и ребенка на дому либо спустя один день после выписки из роддома, либо на третьи-шестые сутки. В каждом десятом случае медработник приходил не ранее, чем через неделю.

Последние данные говорят о возросшем количестве младенцев, находящихся на грудном вскармливании, подчеркнула Коношонок. «По данным опроса 2019 года, только на грудном питании находится 22% детей в возрасте до 6 месяцев против 19% в 2012 году и 9% в 2005 году», — сказала специалист.

Между тем, по данным Белстата, в 2019 году в Беларуси по предварительным данным родился 87.851 ребенок, что на 6,6% (6.191 ребенка) меньше, чем в предыдущем году. Число умерших в минувшем году составило 120.917 человек и по сравнению с 2018 годом увеличилось на 864 человека (на 0,7%).

Шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС-6) был проведен Белстатом в рамках реализации проекта международной технической помощи при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Европейского союза, Всемирного банка, правительства России и Управления ООН по наркотикам и преступности. МИКС является глобальной инициативой ЮНИСЕФ и представляет собой одну из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. Беларусь также участвовала в третьем (2005 год) и четвертом (2012 год) раундах МИКС.