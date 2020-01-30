В Гродно внедорожник влетел в такси — серьезные травмы получили женщина и ребенок

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19-летний водитель «Форда» (права получил месяц назад) спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.

Авария произошла в областном центре на перекрестке Клецкова/Янки Купалы. По данным ГАИ, «Форд» проезжая перекресток на «запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с автомобилем такси».

Как отметили в дорожной милиции, водитель такси и пассажиры (женщина и ее девятилетний ребенок были доставлены в больницу.

По информации медиков, мальчик отделался ссадинами и ушибами, а вот у его матери диагностированы различные переломы (она находится в реанимации).
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Тэги: ДТП такси Город: Гродно

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