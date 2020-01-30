«Это лукавство». Эксперт считает, что поставка нефти из Азербайджана не выгодна Беларуси

Азербайджанская нефть обойдется Беларуси дороже российской, поэтому ее поставка экономически нецелесообразна.

Как отметил заместитель директора Русской школы экономики UNEC Эльшад Мамедов во время видеомоста, организованного 30 января в Минске агентством Sputnik Беларусь, на планы Минска диверсифицировать поставки нефти и импортировать нероссийское сырье следует смотреть с экономической точки зрения.

«Говорить о том, что азербайджанская нефть будет более выгодна Беларуси, чем российская, было бы лукавством. Тем более что логистические расходы в данном случае будут выше», — сказал Мамедов.

Он также отметил, что азербайджанская нефть востребована в силу своих качественных характеристик, поэтому она обойдется Беларуси дороже, чем другая нефть, закупаемая по мировым ценам.

«Азербайджанская нефть востребована в Европе и поэтому стоит примерно на три-четыре доллара больше, чем нефть марки Brent. В начале этого года стоимость азербайджанской нефти составляла 63-64 доллара за баррель. Не думаю, что эта стоимость приемлема для Беларуси», — заявил эксперт.

По его словам, белорусские НПЗ покупают российскую нефть по цене ниже мировой, соответственно, говорить о том, что поставки, например, азербайджанской нефти в Беларусь будут с экономической точки зрения обоснованными, не приходится.

В январе Беларусь купила 80 тыс. тонн норвежской нефти. Александр Лукашенко считает необходимым увеличивать альтернативные поставки.

На прошлой неделе Лукашенко поставил задачу продолжать покупку нефти у нероссийских поставщиков.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам», — сказал Лукашенко.