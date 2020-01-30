«Это лукавство». Эксперт считает, что поставка нефти из Азербайджана не выгодна Беларуси

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Азербайджанская нефть обойдется Беларуси дороже российской, поэтому ее поставка экономически нецелесообразна.

Как отметил заместитель директора Русской школы экономики UNEC Эльшад Мамедов во время видеомоста, организованного 30 января в Минске агентством Sputnik Беларусь, на планы Минска диверсифицировать поставки нефти и импортировать нероссийское сырье следует смотреть с экономической точки зрения.


Эксперт: эпопея с альтернативными поставками нефти, скорее всего, нерентабельна

«Говорить о том, что азербайджанская нефть будет более выгодна Беларуси, чем российская, было бы лукавством. Тем более что логистические расходы в данном случае будут выше», — сказал Мамедов.

Он также отметил, что азербайджанская нефть востребована в силу своих качественных характеристик, поэтому она обойдется Беларуси дороже, чем другая нефть, закупаемая по мировым ценам.

«Азербайджанская нефть востребована в Европе и поэтому стоит примерно на три-четыре доллара больше, чем нефть марки Brent. В начале этого года стоимость азербайджанской нефти составляла 63-64 доллара за баррель. Не думаю, что эта стоимость приемлема для Беларуси», — заявил эксперт.


«Заплатят дороже». В РФ не верят, что Беларусь может найти нефть дешевле российской

По его словам, белорусские НПЗ покупают российскую нефть по цене ниже мировой, соответственно, говорить о том, что поставки, например, азербайджанской нефти в Беларусь будут с экономической точки зрения обоснованными, не приходится.

В январе Беларусь купила 80 тыс. тонн норвежской нефти. Александр Лукашенко считает необходимым увеличивать альтернативные поставки.

На прошлой неделе Лукашенко поставил задачу продолжать покупку нефти у нероссийских поставщиков.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Тэги: поставки нефти Беларусь-Азербайджан Персона: Эльшад Мамедов

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