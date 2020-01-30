Белорусская делегация поедет в Казахстан для «предметных переговоров» по поставкам нефти

Делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан для проведения «предметных переговоров по поставкам нефти».

Как сообщила пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева, такая договоренность достигнута 30 января в Алматы на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Глава белорусского правительства проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения.

Накануне Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

Ранее Лукашенко публично жаловался на то, что Россия не разрешает транспортировать в Беларусь казахстанскую нефть через свою территорию.

1 января Россия прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене. Минск ищет альтернативные варианты поставки нефти.

Россия не поставляет нефть в Беларусь без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

С начала этого года белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке.

23 января в порт Клайпеды (Литва) прибыл танкер с 80 тыс. тонн норвежской нефти для новополоцкого «Нафтана». Сообщалось, что рассматриваются также варианты поставок нефти через Черное море на Мозырский НПЗ.