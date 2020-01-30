Лукашенко уволил первого замминистра внутренних дел

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Александр Лукашенко принял сегодня важное кадровое решение, касающееся Министерства внутренних дел.

С должности первого заместителя главы МВД уволен генерал-майор Иван Подгурский.

Как сообщает пресс-служба президента, он освобожден от должности «по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия».

Отметим, что Подгурский в МВД являлся начальником криминальной милиции республики.

Напомним, недавно сообщалось, что бывшего начальника 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихиню задержали 24 января. Он находится в СИЗО КГБ.
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Тэги: кадровая политика МВД Персона: Александр Лукашенко Иван Подгурский

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